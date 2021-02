Duitse kerken blijven dicht voor bezoek

Düsseldorf

De Evangelische Kirche, het grootste protestantse kerkgenootschap in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, blijft plaatselijke kerken in verband met het coronavirus aanraden geen bezoekers tot de diensten toe te laten. Dit advies werd voor het eerst gegeven op 15 december, en toen het op 10 januari afliep verlengd tot het einde van de maand. Het advies geldt nu tot 14 februari. Hoewel de meeste Duitse kerken geen diensten met bezoekers organiseren, greep de politie wel een aantal keer in bij diensten waarbij aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. <

