Europese kerkleiders waarschuwen: ‘Denen bedreigen vrijheid van godsdienst’

Kopenhagen

De regering wil zodoende controle uitoefenen op dat wat in moskeeën wordt gezegd, bleek toen het plan begin vorige maand uitlekte. Het is de bedoeling dat het parlement zich deze maand over het voorstel van de sociaal-democratische regering uitspreekt. Nu is het niet zo dat enkel Deens wordt toegestaan. Het is wel de bedoeling dat wanneer er niet in het Deens wordt gepreekt, er na afloop een Deense vertaling beschikbaar is. Inmiddels heeft de Deense regering laten weten dat de plannen erop gericht zijn de ‘transparantie’ te vergroten.

Vrijwel direct nadat de plannen bekend werden, klonk er kritiek. Zo stuurde de Deense Raad van Kerken een brief naar de minister van Eredienst waarin ze hun afkeuring voor het plan uitspraken en li..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .