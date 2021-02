Blogsbladen

De combinatie van het Kuyperjaar en de coronapandemie bracht historicus Fred van Lieburg op het idee een preek van de 'klokkenist der kleine luyden' op te duikelen en beschikbaar te stellen. Daartoe 'vertaalde' hij het moeilijk leesbare handschrift van Kuyper in een nog steeds lezenswaardige preek.

Kuyper hield de preek met de titel Is de Heer in ons midden of niet? op zondag 8 januari 1865 als jonge dominee in het Betuwse dorp Beesd. Daar heerste toen een pokkenepidemie die dodelijke slachtoffers eiste.

Hoe dacht de latere voorman van de gereformeerden over het gebruik van geneesmiddelen in de strijd tegen de pokken? In het voorwoord schrijft Van Lieburg dat Kuyper oog had voor ziekte als gevolg van de zonde. 'Maar God..

