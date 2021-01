‘De Bijbel is net een schep, elke dag graaf ik iets nieuws op’

Hoe spreekt God tot jou door de Bijbel? Wanneer lees je er in en welke tekst laat je niet meer los? In de Maand van de Bijbel vertellen mensen over hun omgang met Gods Woord. Vandaag: Orson Jansen uit Almere.

Orson Jansen, zzp'er in de bouw: 'De Bijbel is echt een gids die me leidt. Daarin lees ik hoe ik me moet gedragen.'

Almere

‘Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin, maar we lazen thuis de Bijbel niet. Toen ik een jaar of twaalf was ging ik me afvragen of God bestond en ben ik zelf de Bijbel gaan lezen. Over David en Goliath - de dapperheid van David sprak me aan - en over Jezus en zijn genade en liefde voor mensen. Dat hij het verdroeg dat anderen hem pijn deden vond ik zo bijzonder.

Toen ik achttien was, overleed mijn zusje. Ze was pas tien. Ik was boos op God en wilde niks meer van hem weten en raakte de Bijbel niet meer aan. Maar ruim tien jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen. Terwijl zij vertelde over God, kon ik me dingen herinneren die ik vroeger in de Bijbel had gelezen. Door tekenen die God me liet zien moest ik Hem wel gaan zoeken en heb i..

