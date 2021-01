Een leven in opbouw na het kalifaat

Volgelingen van Jezus zijn er over de hele wereld. In deze veertiendaagse serie zoeken we christenen op in hun eigen land, stad of streek, en vragen wat hen bezighoudt. Vandaag: Noord-Irak.

Brokken puin vallen met donderend geraas van de bouwsteigers. Het is oppassen geblazen voor wie de Al-Tahira-kathedraal van Bakhdida binnenloopt. Herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Het hele middenschip is een woud van stalen frames. Boven in de kerk wordt gesloopt, geschaafd en getimmerd. De Al-Tahira, ook wel bekend als de Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis, wist alle sporen van ISIS zorgvuldig uit.

De kathedraal met zijn felrode koepel is een blikvanger in Bakhdida. Dat vonden de jihadisten van ISIS ook, toen ze in 2014 de stad en omgeving overvielen en innamen. Zij gebruikten de kerk voor schiettrainingen. In het oudste gedeelte, dat nog niet is gerestaureerd, is dat goed te zien. Honderden kogelgaten ontsieren de muren van..

