Hoe kan de kerk twintigers en dertigers betrokken houden? ‘Ze hebben hun eigen zingevingsvragen’

De Protestantse Kerk in Nederland zoekt haar weg met twintigers en dertigers die hun draai in de kerk niet meer kunnen vinden. Ze wil meer inzetten op netwerkachtige constructies en minder op lokale gemeenschapsvorming. Hoe duurzaam is dat?

Jonge generaties vinden in de Protestantse Kerk (PKN) niet de plek waar ze terechtkunnen met hun zingevingsvragen en hun geloof kunnen beleven. Kerkelijke gemeenten overal in het land voelen zelf ook dat ze moeilijk aansluiting vinden bij de leefwereld van deze generaties, schrijft het kerkgenootschap in een nieuw visiedocument.

Die conclusie is even eerlijk als hard. Elk jaar krimpt de Protestantse Kerk met 3 procent, wat neerkomt op bijna 60.000 mensen. Deels komt dat door overlijden. Maar zestig procent van de krimp komt voor rekening van mensen die zich laten uitschrijven - de helft van hen is tussen de 15 en 34 jaar.

Elke afhaker heeft zijn eigen verhaal, maar er zijn twee klassiekers onder de redenen voor jongeren om de kerk achter z..

