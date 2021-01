‘Meld Islamofobie werd na oprichting direct overspoeld met meldingen’

Meld Islamofobie pakt al zes jaar concrete gevallen op van discriminatie van moslims. ‘Mijn drijfveer is dat islamofobie menselijk handelen is, beïnvloed door politieke keuzes’, vertelt Ibtissam Abaâziz, ‘en dat je het dus kunt veranderen’.

Den Haag

Charlie Hebdo is sinds 7 januari 2015 bij iedereen bekend. Twee terroristen, geradicaliseerde moslims, richtten een bloedbad aan. De aanslag op de vrije pers schokte de wereld.

Als gevolg hiervan richtten ook velen hun agressie tegen moslims in het algemeen. In Nederland richtten Ibtissam Abaâziz, Rahma Esther Bavelaar en Samira Boubkari nog diezelfde maand de Facebookpagina Meld Islamofobie op, omdat ze zagen dat geen enkele instantie het geweld tegen moslims monitorde.

Zes jaar later is Meld Islamofobie flink gegroeid. Ze is al lang niet meer alleen met meldingen bezig: ook de rol van politiek en media krijgen veel aandacht. De aanpak is wetenschappelijk, de profilering is vaak ook activistisch.

Ze werken met vrijwilligers, vertel..

