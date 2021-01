‘Leg je hand niet op de Bijbel als je beleid wilt voeren dat God lastert.’ Voorganger John MacArthur waarschuwt Joe Biden

Niet alle Amerikaanse kerkleiders houden zich stil sinds de inauguratie van Joe Biden. De calvinistische voorganger John MacArthur heeft in een preek stevig uitgehaald naar de nieuwe president.

Los Angeles

Aan het eind van een lange preek, onder het thema ‘God laat niet met zich spotten’, sprak MacArthur over het Bijbelverhaal van Uzza (2 Samuël 6), die de ark van God vastgreep en op slag dood neerviel. De predikant waarschuwde Biden, dat hij ‘grote risico’s neemt’ als hij de eed aflegt met zijn hand op de Bijbel - de ark vastpakt als het ware - en tegelijk beleid wil voeren dat ‘Gods naam lastert’. MacArthur noemde het ‘afslachten van baby’s in de baarmoeder’, het ‘kapotmaken van mannelijkheid, vrouwelijkheid en huwelijk’, ‘de wereld vullen met lhbtq-mensen in leidersposities’, ‘transgenderactiviteit goedpraten’, ‘meer moslims het land binnenlaten, die een religie uit de hel vertegenwoordigen’.

