Ziekenhuizen blijven dominees nog weren

Veel ziekenhuizen maken hun eigen beleid over het toelaten van geestelijk verzorgers in coronatijd.

Zwolle

Dominee Sjaak Weststrate van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde mag vandaag op bezoek komen bij de raad van bestuur van de Isala Ziekenhuizen in Zwolle. Hij is uitgenodigd nadat hij vorige week in deze krant had aangekaart dat hij als voorganger niet langs mocht bij een langdurig ziek gemeentelid op de oncologieafdeling van het ziekenhuis. ‘Het ziekenhuis heeft, ruw gezegd, geen poot om op te staan’, vertelt hij. ‘Ik heb naar aanleiding van het artikel verschillende reacties gekregen van collega’s’, vertelt hij. Zij wezen hem op artikel 6 in de grondwet, waaruit het recht op vrije toegang tot geestelijke verzorging voortvloeit.

Ook minister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie van 20 janua..

