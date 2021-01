Eerste huis-aan-huis-collecte Kerk in Actie

Utrecht

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie afgelopen december heeft 540.000 euro opgebracht. Het is voor het eerst dat de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zo collecteerde. Het bedrag is bestemd voor kleding, voedsel en onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook wordt geïnvesteerd in de landen van herkomst van de kinderen. Volgens de Protestantse Kerk in Nederland kregen de ruim 5500 collectanten, die online en langs de deuren geld inzamelden, positieve reacties op het nieuwe initiatief. In november wordt weer gecollecteerd voor hetzelfde doel. <

