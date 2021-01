Helft Amerikaanse voorgangers hoort complottheorieën in kerk

De helft van de protestantse Amerikaanse voorgangers hoort complottheorieën onder kerkgangers. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend voorgangers van LifeWay Research. Dit is de onderzoekstak van de Zuidelijke Baptisten, het grootste protestantse kerkgenootschap in Amerika. 49 procent van de voorgangers geeft aan geregeld complottheorieën te horen over verschillende thema's die spelen in het land. Voornamelijk voorgangers (61 procent) met meer dan 250 kerkgangers in hun gemeente zeggen dit te herkennen.