Synode CGK wil liefst na fysiek overleg afronden

Nunspeet

Nu is het afronden van de meeste dossiers via Zoom niet zo lastig, maar dit geldt niet voor de dossiers vrouw in het ambt en kerkelijke eenheid. Het moderamen, het bestuur van de synode, heeft altijd gezegd dat de afgevaardigden elkaar bij de bespreking in de ogen moeten kunnen kijken omdat beide zaken gevoelig liggen. Een voorstel om deze dossiers naar de synode in 2023 door te schuiven werd in september afgewezen.

Toen bestond echter nog de hoop dat de afgevaardigden deze maand weer fysiek bij elkaar zouden kunnen komen. Nu blijkt dat deze hoop ijdel was. Dit zorgt ervoor dat de synode zich steeds langer dreigt voort te slepen. Daarom stelt het moderamen voor om in april en juni fysiek bij elkaar te komen, en wanneer dat niet lu..

