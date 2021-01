De Bijbel lijkt soms een boek van mannen met macht, zegt Heleen Zorgdrager

Koningen met talloze vrouwen en bijvrouwen, verhalen van verkrachting en incest, slavinnen die voor hun meesteres een kind moeten baren, alle reinheidswetten en spreekverboden die vrouwen krijgen opgelegd. De Bijbel is op het eerste gezicht niet erg vrouwvriendelijk. Wat kun je als vrouw in de 21e eeuw met al die verhalen? Dat is een vraag voor hoogleraar Heleen Zorgdrager. ‘In de Bijbel staan heel stoere, stoute en frivole vrouwen.’

Er zijn nogal wat verhalen in de Bijbel waarin vrouwen niet meer dan een bijrol spelen. Ze gelden als iemands bezit; ze worden uitgehuwelijkt of hun wordt het zwijgen opgelegd. ‘Als een vrouw zonder religieuze achtergrond er vandaag in begint te lezen, zal ze er bepaald geen opkikker van krijgen’, zegt Heleen Zorgdrager. Zij is hoogleraar Systematische Theologie, met bijzondere aandacht voor genderstudies, aan de Protestantse Theologische Universiteit. ‘We ontkomen er niet aan dat de Bijbel een verzameling boeken is die zijn geschreven in patriarchale tijden en culturen.’

Heleen Zorgdrager

Heleen Zorgdrager werd in 1959 geboren in Franeker. Ze is ho..

