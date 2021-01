Vragen van een 27-jarige: Hoe begin ik goed aan een huwelijk?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, sinds april 27, is op zoek naar antwoorden. ‘Hoe begin ik goed aan een huwelijk?’, vraagt ze vandaag aan Margriet Freeke (49). Zij geeft als ‘ouderling relaties’ van de Nieuwe Kerk in Utrecht samen met haar man meerdere huwelijkscursussen per jaar.

De afgelopen jaren heb ik ruim twaalf bruiloften bijgewoond (lang leve christelijke studentenverenigingen!). And I couldn’t help but wonder: welke gaan er eindigen in een scheiding? Heel zwartgallig, maar een op de drie is het toch momenteel?

Hoe voorkom ik dat ik later zelf niet bijdraag aan het hoge percentage scheidingen? Mijn vriend (die onlangs een ring van mij even om zijn pink paste) en ik roepen naar elkaar: eenmaal getrouwd is scheiden geen optie. Maar dat zegt natuurlijk iedereen. Hoe begin je goed aan een huwelijk en hoe houd je het goed? Coach Margriet Freeke, aangeraden door collega Rimme Mastebroek die vorig jaar een fijn essay schreef over zijn tweejarig huwelijk, deelt haar wijsheid. Ze spreekt tijdens meerdere ‘(pre)marri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .