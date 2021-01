Patriarch van Jeruzalem legt 530.000 euro op tafel voor toegangspoort Jeruzalem

Jeruzalem

Het betreft het Hotel Imperial waarover het Grieks-Orthodoxe patriarchaat sinds enkele jaren in een juridische strijd is gewikkeld met de zionistische organisatie Ateret Cohanim. Deze wist de gebouwen van de vorige patriarch in het jaar 2004 te kopen, zonder dat deze echter zijn eigen kerk daarvan vooraf had verwittigd. Deze patriarch Irenaios I is inmiddels door zijn kerk afgezet.

Het bedrag zou zijn afgestemd op de huurprijs om te voorkomen dat de kopers en het storten ervan geldt als ‘preventieve maatregel’.

De Poort van Jaffa is de historische toegangsweg voor christelijke pelgrims tot de Heilig Grafkerk en andere christelijke plaatsen in de oude stad. In juni 2020 besloot een Israëlische rechtbank dat de verkoop rechtsg..

