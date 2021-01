Corona maakt gelovigen religieuzer, maar voor Nederlanders heeft de pandemie nauwelijks invloed

De coronapandemie vergroot het verschil tussen mensen voor wie geloof belangrijk is en mensen voor wie geloof een kleine of geen rol speelt in het leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse bureau Pew Research in veertien landen. Opvallend: in Nederland geven de meeste gelovigen aan dat de pandemie hun geloof niet heeft versterkt.

Het verschil tussen de betrokken gelovigen en de rest is het grootst in Spanje, Italië, Canada en de Verenigde Staten. Van alle Spanjaarden zegt 16 procent dat hun geloof is versterkt door corona, terwijl van de actieve gelovigen in dat land bijna de helft (49 procent) dat aangeeft. Van de Spanjaarden voor wie geloof niet of nauwelijks belangrijk is, geeft 6 procent aan dat de pandemie hun religiositeit heeft versterkt. In Italië is dat verschil ook groot. Gemiddeld zegt 15 procent van de Italianen dat de pandemie hun geloof heeft versterkt, terwijl dat voor 44 procent van de actief gelovige Italianen geldt.

In Nederland liggen die cijfers minder ver uit elkaar, al laten de resultat..

