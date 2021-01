George Carey mag weer voorgaan in diensten van Anglicaanse kerk

Oxford

George Carey, voormalig leider van de Anglicaanse Kerk in Engeland, mag weer voorgaan in vieringen. Die bevoegdheid was hem in juni ontnomen omdat hij, als hoofd van de theologische opleiding Trinity College in Bristol, in 1984 niets zou hebben ondernomen tegen een student die op een christelijk jeugdkamp jarenlang jongens seksueel misbruikte. In een verklaring gepubliceerd op de website van het bisdom Oxford, zegt de 85-jarige Carey nu dat bisschop Steven Croft hem in ere hersteld heeft, omdat hij ‘geen gevaar vormt'. De voormalige aartsbisschop van Canterbury zegt dat hij zich de bewuste jeugdleider, John Smyth, niet kan herinneren en dat hij bereid is diens slachtoffers te ontmoeten, als zij dat willen. <

