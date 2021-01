Rondvraag bij kerken: Zang óf bezoekers in kerkdienst en veel terughoudendheid

Het aangescherpte advies van de Protestantse Kerk in Nederland om ‘even helemaal niet te zingen’ krijgt weinig gehoor. ‘Een, twee of geen zangers is een discussie in de marge.’

Amersfoort

Het aangescherpte advies van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om ‘even helemaal niet’ te zingen, wordt nauwelijks ter harte genomen door lokale kerkenraden. Binnen de PKN zijn er gemeenten die twee zangers laten zingen in een nagenoeg lege kerk, bijvoorbeeld de Gereformeerde Kerk van Boven-Hardinxveld. Sommige gemeenten hebben het aantal zangers teruggebracht naar één zanger, zoals in de Noorderkerk in Amsterdam.

Andere kerken, waaronder de Hervormde Kerk in Genemuiden, geven wel gehoor aan het dringende advies. Daar zijn enkele voorzangers ingewisseld voor oudere opnames van zang. Andere kerkverbanden volgen vaak de richtlijnen van de PKN, maar in dit geval is dat anders. ‘We hebben het advies serieus overwogen, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .