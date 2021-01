Kerk sluit de deuren na diefstal boekhouder

Ridderkerk

De protestantse Irenekerk in Ridderkerk sluit in mei noodgedwongen de deuren nadat boekhouder David K. de afgelopen jaren 127.000 euro had gestolen uit de kas van de kerk. Daardoor is er nu te weinig geld om het kerkgebouw te onderhouden, schrijft RTV Rijnmond. De diefstal begon in 2014, blijkt nu. K. had op dat moment een goede baan als ICT'er, maar stal desondanks toch van de kerkgemeenschap, die zo'n honderd leden heeft. De zaak kwam aan het licht nadat K. de kerkleiding zelf had ingelicht. Achteraf weet hij niet wat hem bezielde, zei hij..

