Explosie bij Amerikaanse antihomokerk in Los Angeles

In een kerk in het Amerikaanse El Monte, die bekendstaat om haar felle kritiek op de LHBT-beweging, heeft zich zaterdag een explosie voorgedaan.

De FBI onderzoekt samen met de lokale autoriteiten het incident, dat ‘s nachts plaatsvond. Daardoor zijn er geen doden en gewonden gevallen.

De First Works Baptist Church in El Monte, nabij Los Angeles, staat al jarenlang bekend om haar kritiek op het homohuwelijk en alle andere vormen van seksualiteit die afwijken van het monogame huwelijk tussen man en vrouw. De kerk schrijft op website dat ze gelooft dat homoseksualiteit met de dood bestraft moet worden en wordt daardoor door het Southern Poverty Law Center aangemerkt als een ‘anti-LBGTQ hate group’.

