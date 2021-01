Vermeende Ark van het Verbond in gevaar door escalerende gevechten in Ethiopië

De dodelijke gevechten in het Noorden van Ethiopië lopen zo hoog op dat er inmiddels over tienduizenden doden wordt gesproken. Ook historische monumenten lopen gevaar, waaronder de bijbelse Ark van het Verbond die zich volgens de overlevering in de betreffende regio Tigray bevindt.

Addis Abeba

Volgens Ethiopisch-Orthodoxe christenen bevindt de oud-testamentische Ark van het Verbond zich in een de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Sion in de Ethiopische regio Tigray. Begin januari zou daar een bloedbad hebben plaatsgevonden met 750 doden tot gevolg. Berichtgeving daarover is echter moeilijk te verifiëren.

De vermeende ark bestaat uit stenen tafelen waarop de bijbelse tien geboden staan geschreven in een kist van verguld hout. Deze zou in 586 voor Christus door Menelik, de zoon van de koningin van Saba en koning Salomon vanuit Jeruzalem naar Aksum zijn gebracht toen de tempel in Jeruzalem was verwoest. In Aksum wordt de vermeende Ark bewaakt door een monnik die het grondgebied tot zijn dood niet mag verlaten. Hij is ook d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .