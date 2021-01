Kerkleiders in Midden-Oosten vragen Biden sancties tegen Syrië op te heffen om hongersnood te voorkomen

Verschillende kerkleiders in het Midden-Oosten hebben de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden in een brief opgroepen de economische sancties tegen Syrië op te heffen omdat deze de burgers hard treffen. ‘Miljoenen Syriërs slapen dagelijks in de kou en met een lege maag.’

Syrische kinderen in een overstroomd vluchtelingenkamp in het Noorden van Syrië.

Damascus

Door het ‘blokkeren van hulp, handel en noodzakelijke investeringen in het functioneren van de gezondheidszorg en in de Syrische economie’ is de situatie in Syrië volgens de kerkleiders na tien jaar oorlog ‘onhoudbaar’ geworden. Dat schrijven zij in een op 23 januari gedateerde brief.

Tien jaar geleden was Syrië de voedselkorf van de regio, nu staat het op de rand van de hongersnood, schrijven zij. Zelfs ‘de hele regio staat op de afgrond van hongersnood’, vinden zij, verwijzend naar een recent rapport van het VN-Wereldvoedselprogramma. De financiële situatie van het land is desastreus en het land wordt nu bovendien ook door de corona-epidemie geteisterd.

De brief draagt als eerste handtekening die van de secretaris-generaal ..

