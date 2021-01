'Ik lees de Bijbel al googelend'

Utrecht

‘Als ik mag spreken tijdens de BEAM-kerkdienst op zondagmorgen heb ik een goede reden op onderzoek uit te gaan en de Bijbel open te slaan. Op dit moment ben ik er dus vooral projectmatig mee bezig. Mijn hoofdredacteur, Maarten Vermeulen, vroeg mij of ik wilde voorgaan. Hij had vertrouwen in mij: “Jij kunt het”, zei hij. Ik zit dicht op de doelgroep. In de vier jaar dat ik hier werk, krijgt BEAM elke dag berichtjes van tieners. Die lees ik allemaal. Ik weet dus wat er onder hen leeft en kan daar tijdens de kerkdienst op inspelen. Ik groeide op met de Bijbel in een christelijk gezin in Langerak, een plaats in de buurt van Gorinchem. Wij gingen naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in het dorpje Waal. Ik zat op een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .