De kerk moet echt groener, vinden schrijvers open brief aan PKN-synode

De Protestantse Kerk in Nederland moet duurzaamheid, klimaatverandering en levensstijl met spoed bovenaan de agenda zetten. Die oproep doet een groep ‘groene’ predikanten en kerkleden in een Open Brief aan de synode.

Amersfoort

Eind deze week bespreekt de generale synode de toekomstvisie De toekomst open tegemoet van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Daarin gaat het over allerlei kerkelijke kwesties, maar niet over duurzaamheid, klimaatverandering, biodiversiteit, consumentisme, levensstijl en over keuzes die gemaakt moeten worden, staat in de brief die vandaag gepubliceerd wordt.

Eerder stelde de synode vijf prioriteiten vast. In de notitie die afgelopen week gepubliceerd werd, staat dat onderzocht gaat worden ‘op welke manier duurzaamheid en de zorg voor de schepping’ daaraan kan worden toegevoegd. De schrijvers van de open brief vinden dat veel te zuinig. ‘Beste mensen van de synode, voor onderzoek is het te laat’, schrijven ze. ‘Er i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .