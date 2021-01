Bijkletsen op digitaal kerkplein

De ruim honderd jaar oude boerderij van de familie Visser wordt nog volop verbouwd. Maar in een hoek van de schuur huist sinds enkele weken de studio van hervormd Sliedrecht. Elke zondag schuift hier een presentatieduo aan tafel, een stalraam op de achtergrond. Om tien over negen, twintig minuten voor de kerkdienst, begint Kerkklets – zoals de uitzending via YouTube heet – met nieuws over gemeenteleden: geboorten, jarigen, een huwelijksjubileum, de zieken. Er is een rubriek voor de kinderen, Kinderklets, en een voor- en nabeschouwing op de kerkdienst. Kerkleden delen in filmpjes wat hen bezighoudt en elke week is er een gast in de studio die vertelt over werk en leven.

Een jaar geleden had niemand het voor mogelijk gehouden da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .