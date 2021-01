‘Doe of je aan kinderen voorleest’

Als een snel voorafje bij de preek, of juist heel rustig en keurig. Of met veel pathos, de nadruk op elk woord. Voorlezen uit de Bijbel, hoe doe je dat in de kerk?

Utrecht

Een goede schriftlezing is meer dan zorgen dat je niet struikelt over Ramataim-Sofim, Maher-Salal Chas-Baz of andere moeilijke namen. Of over lange zinnen.

‘Mensen proberen vaak vooral vloeiend te lezen’, zegt Hester Hogendoorn. ‘Wat je dan krijgt, is een bepaalde cadans, waarin alle zinnen er ongeveer hetzelfde uitkomen.’

Hoe dat gaat, verschilt in diverse kerkelijke culturen. ‘Evangelische voorgangers hebben soms de neiging elk woord nadruk te geven. ‘‘Wie. Luistert. Naar Wat. Ik. Zeg. Heeft. Eeuwig. Leven!’’ De ademhaling gaat omhoog en dat gebeurt dan bij de luisteraars ook. Er ontstaat een bepaalde spanning, die een reactie wil oproepen. Net als bij een politieke toespraak. ..

