'Bidden is soms bijna ventileren'

In deze wereldwijde Week van gebed voor eenheid praten vier twintigers over hardop bidden en kerkmuren. 'Hoe meer ik hardop bid, hoe meer ik de betrekkelijkheid van mijn eigen vorm en woorden zie.'

Amersfoort

Ze vergaderen én bidden met elkaar. Bina Chirino (26) is rooms-katholiek, Sylvana Bal (28) is niet-religieus opgevoed en via evangelische kerken lid geworden van de Protestantse Kerk in Nederland; Pieter Dirk Dekker (25) komt uit de Nederlands Gereformeerde Kerken en Justin den Harder (20) uit de Christelijke Gereformeerde Kerken. Samen zitten ze in het bestuur van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.

Zijn jullie verschillende kerkelijke achtergronden onderwerp van het gesprek?

Bina: ‘Ja, ook als ik voorga in gebed merk je het omdat ik altijd afsluit met “in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Toen ik vorig jaar voorzitter werd en op de lijst van de ChristenUnie kwam ..

