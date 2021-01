In Indonesië wint conservatisme terrein, dat zet vrijheden onder druk

Den Haag

‘Als het gaat om gendergelijkheid vinden wij veel inspiratie in de islam, in de Koran. We willen dit in de samenleving toepassen. De essentie van de islam is compassie - voor de kosmos en voor de mensheid. Wij hebben een lange traditie van goed samenleven van man en vrouw. Dat is een relatie in wederkerigheid en partnerschap.’

Aan het woord is Faqihuddin Abdul Kodir uit Indonesië. In zijn land groeit de invloed van conservatisme, vertelt hij. Dat heeft volgens hem geen religieuze oorzaak: overal wint dit denken aan invloed, onder moslims, maar ook onder katholieken, protestanten en anderen.

Kodir richtte in 2000 het Fahmina Instituut op, dat zich inzet voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Zijn instituut heeft ook invloed op ..

