Kerkleden missen vooral het samen zingen

Utrecht

Dat blijkt uit een onderzoek met het oog op de Actie Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervingsactie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Het startschot van de actie zou op 15 januari worden gegeven, maar werd in verband met de strengere coronamaatregelen doorgeschoven naar vrijdag. In de gemeenten en parochies is de concrete geldwerving al begonnen.

Van de bijna tweeduizend deelnemers aan het onderzoek, uitgevoerd door het bureau Citisens, gaf 45 procent aan vooral het zingen in de kerk te missen. Als tweede noemde 34 procent het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk, gevolgd door de ontmoeting met mede-kerkleden (28 procent). Vooraf was het idee d..

