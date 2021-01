Willem Balke bleef altijd hervormd

Theoloog Willem Balke is op 88-jarige leeftijd overleden. Balke werd op 10 april 1933 geboren in Baarn en groeide daar op in een hervormd gezin.

Hij studeerde theologie en werd hervormd predikant. Daarnaast promoveerde Balke in 1973 op een onderzoek naar de verhouding tussen Calvijn en de doperse radicalen. Hij schreef verschillende boeken over Calvijn en kerkgeschiedenis. De predikant bleef zich na de kerkscheuring van 2004 ‘hervormd' noemen. ‘De hele naamgeving van de Protestantse Kerk in Nederland vind ik een jammer feit. De kerk van de Reformatie is geen nieuwe kerk, maar – zoals je in het Frans zegt – een église reformée,’ zei hij in een interview met het Reformatorisch Dagblad in 2018.

Hij preekte in zowel de PKN als binnen de Hersteld Hervormde Kerk. ‘Ik vind dat je tot het uiterste je collega's als broeders moet bli..

