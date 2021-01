Predikant Rosaliene Israël wil met hoopvolle verhalen Amsterdam door de coronacrisis helpen

Amsterdam

Wat vroeg burgemeester Halsema aan u?

‘In oktober vorig jaar kwam de burgemeester op werkbezoek bij de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Diaconie, en vroeg ons: ‘Kerken, help ons in deze tijd van corona hoop te bieden in de stad’. Een heel open vraag dus, maar wel duidelijk. We hebben die vraag serieus genomen en zijn inmiddels begonnen met een paar initiatieven. Op ‘‘blauwe’ maandag’ 18 januari hadden we de Happy Blue Monday, en er zit meer in het vat. Nu zijn we begonnen we met een podcast over hoop in tijden van corona. De teaser is al klaar.’

Waarom een podcast?

‘We werken samen met Erik Olsman, die verbonden is aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en die gepromoveerd is op het thema ‘hoop’. U..

