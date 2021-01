Duitse bijbel voor de digitale tijd

Zinnen van niet meer dan zestien woorden. Hooguit één bijzin in een zin. Vandaag verschijnt in Duitsland een nieuwe bijbelvertaling die je ook goed op tablet of smartphone kunt lezen: de Basisbibel.

Stuttgart

De herziene Lutherbijbel uit 2017 blijft de standaard, maar ook de Basisbibel is geschikt voor kerkelijk gebruik: vooral voor kinderen, jongeren en diegenen die voor het eerst met de Bijbel kennismaken. Met die aanbeveling van het bestuur van de Evangelische Kirche, de ‘Duitse PKN’, verschijnt in Duitsland de Basisbibel.

De nieuwe vertaling is bedoeld als bijbel voor de internetgeneratie. Hij is geschikt voor lezen op een beeldscherm(pje): in de onlineversie zijn niet alleen de poëtische teksten, maar is de hele bijbeltekst opgeknipt in korte regels. Dat is ook het geval in de papieren Komfort-uitgave, die 49 euro kost. Daarnaast is er de goedkopere Kompakt-versie, die zichzelf aanprijst met ‘de Bijbel leze..

