Waarom alleen emeriti de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt verlaten

De bijeenkomst van de vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2017, in Elspeet.

Sinds de vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2017 het vrouwenbesluit nam, vertrokken Henk van Egmond, Hilbert Gunnink, Henk Drost, Alko Driest, Adri Geelhoed, Peter Lameris, Aalzen de Jager, en Dick de Jong vlak voor die tijd. Allemaal dominees die al met emeritaat waren toen ze dat besluit namen. Alleen André Bas was nog werkzaam toen hij in 2017 de kerken verliet.

Het is een misvatting te denken dat het puur een kwestie van leeftijd is. Alsof uitsluitend oudere dominees tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn. Ook enkele jonge predikanten stemden in 2017 tegen de besluiten. En denk aan iemand als Bart van Egmond (1985), een relatief jonge predikant die zich stevig uitspreekt tegen de vrouw in het ambt. Nee, deze discussie loopt niet ..

