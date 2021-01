Bitcoin-blokje 666.666 blijkt ineens een bijbeltekst te bevatten

In de computercode van de virtuele munt Bitcoin is een bijbeltekst opgedoken . Bitcoin is een munteenheid die alleen digitaal bestaat. Alle transacties worden digitaal verwerkt in een zogenoemde blockchain, een lange reeks van blokjes informatie die niet meer gewijzigd kunnen worden.

Amersfoort

Dinsdag was de munt, die al jaren een stormachtige groei kent, toe aan blokje 666.666. Een gebruiker blijkt daar nu in computertaal een bijbeltekst te hebben achtergelaten: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Romeinen 12, vers 21). Het 'block' met twee maal het beruchte 'getal van het Beest' is gebruikt om in totaal 2728 transacties vast te leggen ter waarde van een halve Bitcoin. 1 Bitcoin is op dit moment een kleine 30.000 euro waard. De Bitcoin is gerucht door de scherpe koersstijgingen en -dalingen, en het vele geld dat daarmee door sommigen wordt verdiend.

In juni vorig jaar werd op dezelfde manier de aankondiging van de geboorte van een kind in de code verstopt, en in 2014 een bruil..

