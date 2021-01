Goes, Zwolle

Dat blijkt uit de verhalen van predikanten die niet bij hun gemeenteleden op bezoek konden of mochten. Dominee Sjaak Weststrate, van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde, mocht vorige week niet op bezoek bij een gemeentelid op de afdeling oncologie van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. ‘Ik was altijd gewend om bij mijn gemeenteleden op bezoek te gaan, totdat ik in september opeens werd geweigerd’, aldus Weststrate. Toen hij daarover een klacht indiende, bood de afdeling excuses aan en mocht hij alsnog op bezoek. Totdat hij vorige week weer geweigerd werd. ‘Ik heb netjes het ziekenhuis gebeld om te vragen wanneer een geschikt moment zou zijn. Toen werd mij de toegang geweigerd, ook na..

