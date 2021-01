Huis van omstreden ‘nazimoefti’ in Jeruzalem moet synagoge worden

Het paleis van de moefti van Jeruzalem, die vanaf de jaren dertig in Berlijn fanatiek aanhanger van de nazi’s was, wordt een synagoge, omringd door een Joods woningcomplex.

Jeruzalem

Het paleis dateert van 1933, het jaar dat Hitler aan de macht kwam. Het ligt tussen de Oude Stad en de berg Scopus. Religion Unplugged meldt dat het monumentale herenhuis op een heuvel dat hij 88 jaar geleden heeft gebouwd in de welvarende en nu nog overwegend Palestijnse wijk Sheikh Jarrah een synagoge wordt in een toekomstige Joodse wijk met 56 appartementen in Oost-Jeruzalem.

Israëlische rechtbanken oordeelden dat het land eigendom was van Joden vóór de staat Israël en een Arabische overname in 1948. Het is een rustige wijk met weelderige tuinen, consulaten en diplomaten, luxe restaurants en religieuze archeologische vindplaatsen. Het landhuis van 500 vierkante meter, Qasr al-Mufti (het Mufti-paleis) genoemd in het A..

