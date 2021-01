Het dilemma van de katholieke ‘herder’ Joe Biden

Joe Biden is nog een van de weinige rooms-katholieken binnen de Democratische Partij die katholieke en andere christelijke Trump-aanhangers voor zich kan winnen, denkt de Italiaanse theoloog Massimo Faggioli. Hij publiceerde dinsdag een boek over Joe Bidens katholieke wortels. ‘Biden is een van de laatste katholieken van het zichtbare katholicisme binnen de partij.’

Hij is verrast, zegt de uit Italië afkomstige theoloog en kerkhistoricus Massimo Faggioli tijdens het videogesprek, dat zijn boek momenteel het enige is dat de religieuze achtergronden en inspiratie van Joe Biden echt wil doorgronden. ‘Biden blijkt te progressief voor de conservatieve katholieken die Trump steunen en te gematigd voor de nieuwe generatie radicale katholieken’, geeft de kerkhistoricus aan de augustijnse Villanova-universiteit in het Amerikaanse Philadelphia er zelf als verklaring voor. En dus duikt niemand echt in het geloof van de nieuwe president van de VS.

En toch moet dit verhaal verteld worden. ‘Voor het land is dit een bijzonder moment. Als iets pas voor de tweede keer in twee eeuwen..

