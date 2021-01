Kerkcampus krijgt plek in kantoor Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland gebruikt het huidige landelijke kantoor in Utrecht om een ‘campus’ te ontwikkelen waar christelijke organisaties zich kunnen vestigen.

Utrecht

De ambitieuze plannen van de Protestantse Kerk om te komen tot een ‘kerkcampus’ in een nieuw, energieneutraal gebouw zijn daarmee aanzienlijk teruggeschroefd.

Twee jaar geleden voerde het kerkgenootschap verkennende gesprekken met ruim vijftig christelijke organisaties en stichtingen. Die zouden allen eigen (kantoor)ruimten kunnen krijgen, en gezamenlijk gebruik kunnen maken van allerlei faciliteiten. Deze plannen stuitten op aarzelingen bij synodeleden, vooral vanwege de hoge kosten.

In een dinsdag gepubliceerd rapport van de dienstenorganisatie van de kerk staat nu dat het huidige kantoor in Utrecht aangehouden wordt en doorontwikkeld wordt tot campus. ‘Dat geven we vorm door kantoorruimte met name te verhuren aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .