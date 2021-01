Niet overlijdens, maar afhakers kosten PKN de meeste leden

De belangrijkste oorzaak van het teruglopende ledental van de Protestantse Kerk in Nederland is niet het overlijden van leden, maar het feit dat leden hun lidmaatschap opzeggen.

De Protestantse Kerk krimpt jaarlijks met zo’n 3 procent. ‘Vaak denken we dat de krimp van onze kerk vooral het gevolg is van vergrijzing en overlijden’, staat in een dinsdag gepubliceerd beleidskader van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Maar een cijfermatige analyse van de ledenaantallen, die het grootste protestantse kerkgenootschap heeft laten uitvoeren, leidt tot een ander inzicht. De krimp van de kerk is voor 40 procent toe te schrijven aan overlijdens, maar de meeste krimp wordt veroorzaakt doordat mensen zich uitschrijven: 60 procent. Van deze uittreders is 75 procent dooplid; de helft van hen is tussen de 15 en 34 jaar.

Van de belijdende leden is nog maar één op de twaalf jonger dan veertig jaar. ‘Hieruit bl..

