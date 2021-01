Advies voor kleine protestantse gemeenten: maak doorstart als huisgemeente

Kerkelijke gemeenten die te klein worden om zelfstandig door te gaan, doen er goed aan een doorstart te maken als huisgemeente. Dat schrijft een werkgroep binnen de Protestantse Kerk in Nederland in een advies aan de synode.

Utrecht

Een huisgemeente is een kleine geloofsgemeenschap die meestal bij een lid thuis bij elkaar komt voor ontmoeting, pastoraat en vieringen. Volgens de werkgroep kan het een goed alternatief zijn voor gemeenten die zo klein zijn geworden dat ze geen kerkenraad en commissie draaiende kunnen houden. ‘Want de kerk is ooit begonnen met kleine groepen en heeft in veel delen van de wereld nog altijd die vorm’, zo staat in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Veel kleine gemeenten vinden dit toekomstbeeld echter ‘verre van aantrekkelijk’, volgens de werkgroep omdat ze een verkeerd beeld hebben van wat een huisgemeente is. Een kerkgebouw afstoten en voortaan op zondag in een huiskamer samenkomen associëren veel kerkmensen met ‘te veel in het priv..

