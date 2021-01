Piet de Vries stopt als docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium

Piet de Vries (64), docent Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS), verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zal zijn werkzaamheden aan het seminarium per 1 september dit jaar vervroegd afronden.

‘De Vries ervaart het als toenemende last om zijn werkzaamheden aan de VU en het HHS te verrichten’, staat in de verklaring van het seminarium. ‘Met wederzijds goedvinden’ neemt De Vries na zestien jaar afscheid als docent.

De theoloog probeerde de ‘orthodoxe’ visie op de Bijbel uit te dragen in de universitaire wereld, bijvoorbeeld op punt van homoseksualiteit en de positie van de vrouw. ‘Daar kom ik voor op’, zei hij in 2018 in een interview met het Reformatorisch Dagblad. ‘Je kunt het beste duidelijk zijn over je eigen overtuiging, en anderen respectvol behandelen.’

Ook buiten de universiteit is hij daar druk mee. De Vries was een van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Hij..

