Protestantse Kerk zet voor synode kerkelijk noodrecht in

Het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht .l

Utrecht

De synodevergadering van november, die in verband met corona was doorgeschoven naar eind januari, vervalt in zijn gebruikelijke vorm. In plaats daarvan vindt volgende week vrijdag een digitale, buitengewone moderamenvergadering plaats waar besluiten vallen.

Het gesprek met synodeleden heeft voorafgaand aan deze vergadering plaatsgevonden door middel van schriftelijke correspondentie, online consultatie, online luistersessies en online beraadslagingen. Tijdens deze momenten zijn de synodeleden in kleine groepen in gesprek gegaan over onderwerpen op de agenda. Het ging onder daarin over drie onderwerpen: minder regels voor kleine gemeenten, geestelijke verzorging in de eerste lijn en een beleidsnotitie van de diensten..

