Het moet afgelopen zijn met enkel focus op groei, vinden bankdirecteur Arie Koornneef en bisschop Joris Vercammen

Hoewel een avondklok lonkt, gingen bankdirecteur Arie Koornneef en bisschop Joris Vercammen vast met elkaar in gesprek over hoe de wereld er na corona uit moet zien. Over één ding lijken ze het wel eens: een crisis biedt kansen en met de exclusieve focus op groei moet het afgelopen zijn.

Den Bosch

Klagen mag. Joris Vercammen, tot voor kort aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, somt de nadelen die we ondervinden van de coronacrisis nog eens op. Mensen voelen zich bedreigd en onzeker, terwijl de druk op de zorg groot is. Vercammen ging maandagavond in de Sint-Janskathedraal in 's Hertogenbosch in gesprek met Arie Koornneef, directeur van ASN Bank. Het onderwerp: hoe zou de wereld er na corona uit kunnen zien?

Maar ja, die wereld na corona, die lijkt nog ver weg. Dus met een avondklok in het verschiet, al heeft Vercammen het daar dan weer niet over, lijkt ‘klagen mag’ nog wel even op zijn plaats te zijn. Job deed het ook, zegt Vercammen. Hij riep God zelfs ter verantwoording. ‘Maar juist zo veranderd..

