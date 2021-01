Gezegende huisdieren

Op 4 oktober is het Werelddierendag, maar vooral in Spanje en Italië kennen ze nóg een dag om huisdieren een extra knuffel te geven. Op 17 januari, de naamdag van de heilige Antonius, kunnen mensen daar hun hond of kat meenemen naar de kerk om ze door de priester te laten zegenen. Zoals hier op de foto in Pamplona in het noorden van Spanje. Want Franciscus van Assisi, wiens naamdag niet toevallig 4 oktober is, mag dan beschermheilige van de dieren zijn, Antonius is dat evenzeer. De kluizenaar, geboren in 251 in Egypte, werd bekend door de vele verleidingen die hij had in de eenzaamheid. Verlokkingen die hij kleurrijk omschreef als wilde dieren. Hij leefde bovendien als vegetariër. In Italië vinden op 17 januari veel paardenoptochten plaats, zoals in Rome traditiegetrouw langs de Sint Pieter. Overigens is Antonius niet alleen de beschermheilige van de dieren, maar ook van de slagers. <