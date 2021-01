Liberale kerken VS vrezen dat geweld na inauguratie Biden zich op hen zal richten

Washington

‘Het is niet onze bedoeling paniek te zaaien, maar we krijgen verschillende signalen die ons zorgen baren. Uit de informatie die we krijgen, komt prominent naar voren dat ‘liberale kerken’ komende week een mogelijk doelwit vormen voor een aanval, vooral op 17 en 20 januari. We roepen jullie daarom op voorzichtig te zijn, ook als het gaat om ontmoetingen buiten de kerk.’

Het is vrijdag 15 januari, en The United Church of Christ (UCC), een Amerikaans kerkgenootschap van liberale signatuur, ziet zich genoodzaakt de ruim 800.000 leden via Twitter te waarschuwen voor aanvallen van buitenaf. Het kerkverband, dat over het hele land bijna vijfduizend gemeenten telt, heeft serieuze bedreigingen ontvangen, laat de kerkleiding weten aan Newsw..

