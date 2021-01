Berlijnse politie maakt einde aan kerkdienst met 170 ongemaskerde deelnemers

Berlijn

De politie was door een bewoonster van de wijk Gesundbrunnen getipt, liet de politie maandag weten. Volgens de voorganger van de Jesus-Miracle-Harvest-Church had hij een kerkdienst met twintig deelnemers gepland, maar was hij door het grote aantal deelnemers verrast. In Berlijn mogen kerkdiensten slechts onder strenge regels plaatsvinden.

Een verplichte lijst met aanwezigen en een gezondheidsprotocol ontbraken volgens de politie, die ter plaatse de identiteit van alle aanwezigen vast stelde. Zij kunnen stuk voor stuk met een boete rekenen wegens overtreding van de coronaregels.

Over de aard van de bijeenkomst bestond bij de politie wel even onduidelijkheid. In de kerkzaal hing een groot doek waarop ‘Happy Birthday’ stond geschreven...

