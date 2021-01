Grote meerderheid Denen blij met kerkdiensten

Een kerkdienst in de evangelisch-lutherse Frederiksbergkerk in Kopenhagen.

Kopenhagen

Slechts 5 procent van de ondervraagden had een negatieve of zeer negatieve ervaring met de laatste van deze drie specifieke typen kerkdiensten die zij bezochten. 64 procent had juist een positieve of heel positieve ervaring met zo’n type kerkdienst van de luthers-evangelische Deense Nationale Kerk, blijkt uit een representatieve studie onder alle Denen waarover het Kristeligt Dagblad bericht.

Volgens de onderzoekers zijn de goede ervaringen vooral op het conto van de predikanten schrijven. ‘Velen van hen zijn erg goed in het voorgaan in betekenisvolle uitvaarten’, analyseert de theoloog Jette Bendixen Rønkilde en er is vaak ‘veel ruimte is voor een persoonlijk accent’.

De goede of zeer goede ervaring met reguliere zondagse kerkdi..

