De kalender van Tearfund is geschikt om met de hele kerk of groep of gezin de 40 dagen voor Pasen samen te beleven.

De veertigdagentijd, vanaf 17 februari, is traditioneel een ‘woestijnperiode’, een tijd van soberheid en bezinning. ‘Dat geldt misschien wel extra in coronatijd, nu veel van wat we vanzelfsprekend vonden, minder moet of helemaal wegvalt’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Met ons gratis veertigdagenboekje en podcasts Niet van brood alleen hopen we in deze tijd bij te dragen aan verdieping, verstilling en verbinding.’ Voor kinderen is er het Bijbel Basics-paasproject Een spoor van liefde. Daarin staan teksten uit het Johannesevangelie centraal. Meer informatie: bijbelgenootschap.nl

Tearfund-kalender op weg naar Pasen

De veertigdagenkalender van Tearf..

