Helft van christelijke jongeren ervaart verhoring van gebed

Dat blijkt uit een niet-presentatief onderzoek van EO Beam naar de kijk op bidden in de eigen achterban. EO Beam is het jongerenmerk van de Evangelische Omroep. Er deden 1500 jongeren mee aan het onderzoek, vooral meisjes (86 procent). De grootste groep deelnemers is tussen de zestien en achttien jaar. 78 procent van de ondervraagde christelijke jongeren bidt minimaal één keer per dag, iets meer dan de helft meerdere keren. Het meest wordt er gebeden bij het slapengaan (86 procent) en bij het eten (71 procent). Het ochtendgebed is bij slechts 28 procent van de jongeren in gebruik.

Gaat het om de inhoud, dan bidden jongeren het meest om vergeving voor fouten die ze gemaakt hebben, en voor het wel..

