Blogsbladen

‘Het gebed voor de eenheid van de christenen, het zou niet nodig moeten zijn’, zegt Piet Vergunst in de Waarheidsvriend, het wekelijkse blad van de Gereformeerde Bond, waarvan hij hoofdredacteur is. Hij schrijft dit als inleiding op de Week van Gebed voor eenheid (van 17 tot en met 24 januari), waar christenen al meer dan honderd jaar wereldwijd aan deelnemen, want het is wél nodig.

Vergunst wijst erop dat de duivel actief is binnen de kerk, ‘het meest rond de thema’s macht, eer, seksualiteit, geld’. We moeten Christus navolgen in het bidden om eenheid: ‘de missionaire kracht bij uitstek’, schrijft hij.

De predikant was de afgelopen weken onderdeel van een online gebedsuur, ‘waarin men..

